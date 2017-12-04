عوار يطيح بنيمار ويهدد كفاني

تواجد الجزائري الأصل حسام عوار، لاعب “أولمبيك ليون” الفرنسي، في المرتبة الثانية كأحسن لاعب هذا الموسم، حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وتجاوز متوسط الميدان الصاعد لنادي ليون حسام عوار، النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي حل في المركز الثالث بمعدل 6.42 نقطة

حيث تحصل عوار على معدل 6.44 حسب صحيفة “ليكيب”، بفارق بسيط عن نجم باري سان جيرمان، كافاني، الذي حصل 6.71

وبإمكان عوار الإطاحة بكافاني مستقبلا من ريادة هذا التصنيف، الذي يتم تحديثه كل أسبوع من طرف صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وبهذا يتواصل تألق حسام عوار، الذي يقترب من طرق أبواب “الديكة”، في ظل تماطل “الفاف” في فتح ملف هذا الأخير.