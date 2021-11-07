عودة الجمهور لتشاكر أمام بوركينافاسو .. بلماضي يوجه رسالة

أكد جمال بلماضي أنه يحن للقاء الجماهير الجزائرية، التي تنتظره بشغف خلال مباراة بوركينافاسو الفاصلة حيث قال في الندوة الصحفية “رؤية الشعب في مباراة بوركينافاسو سيكون رائع جدا وشعوري لا يوصف عندما أصل إلى تشاكر وأشاهد شعب بأكمله ينتظرني، اتنمنى ان تسير الأمور بشكل جيد”.

و عن تحديه للإنتقادات الكبيرة التي تواجه في عمله قال “بالرغم من الحب الكبير الذي أكنه لمهنتي وعالم كرة القدم إلى أن حب الوطن هو وراء تواجدي مع المنتخب في كل مرة”.

كما عاد بلماضي لإنتقاد مدرب مانشيستر ستي يب غوارديولا الذي يواصل تهميش قائد الخضر رياض محرز. ووصف بلماضي محرز بـ “الهدية” حيث قال “أرقام وإحصائيات رياض محرز رائعة، أعتبره بمثابة هدية رائعة لأي مدرب في العالم يشرف عليه”.

وتفادى بلماضي الكشف عن قائمة اللاعبين حيث ختم “البعض يريد القائمة للإنتقاد فقط”.