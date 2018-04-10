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عودة الفقيد الدكتور “زُهير إحدّادن” من واجهة المجلة الدولية للإتصال الإجتماعي

فن وثقافة
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عودة الفقيد الدكتور “زُهير إحدّادن” من واجهة المجلة الدولية للإتصال الإجتماعي
بقلم أغولايش محمد

وسَّمَ العدد الثالث عشر للمُجلَد الخامس من المجلة الدولية للإتصال الإجتماعي بالجزائر صورة الفقيد المجاهد الأستاذ الدكتور”زُهير إحدّادن” إهداءً لروحه.

ويعتبر الراحل إحدادن من أشهر المؤرخين للإعلام في الجزائر وكتب عنه.
واختارت المجلّة هذه الشخصية لعددها تزامنا مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي الخامس بعنوان “التكوين المهني والأخلاقي للصحفيين وممارسي الاتصال”.
وهذا يومي الثامن عشر والتاسع عشر من هذا الشهر.
المنظم عن مخبر الدراسات الإتصالية والإعلامية بإشراف مباشر من أكاديمي ما عُرِف بمدرسة مستغانم للإعلام.
وجاء هذا العدد المُهدى لمتابعة أثر الرّاحل في السّاحة الإعلامية الأكاديمية والمهنية كمشارك في إصدارات ونشاطات المخبر بتواجُدِه الرّمزي.
مُرافِقاً للبروفيسور”عبد الرحمن عزي” صاحب النظرية القيمية في الإعلام، والذي كان له مع الفقيد “زُهير إحدّادن” آخر حوار مصور قبل وفاته.
ناقش فيه رؤيتَه التاريخية والإعلامية لنشأة وتطور وسائل الإعلام في الجزائر.

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