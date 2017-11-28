عودة “المجنون” إلى “ميلان” تثير جماهير “الروسونيري”

تتمنى جماهير “ميلان” أن يعيد المدرب الجديد “جينارو غاتوزو” الفريق إلى سكة الإنتصارات.

حيث أعلنت أمس الإثنين، إدارة “ميلان” تولي “المقاتل” العارضة الفنية للفريق اللومباردي عوضا للمقال “مونتيلا”.

والمعروف عن غاتوزو عندما كان لاعبا في صفوف الميلان، أنه كان يرفض الخسارة ويتشاجر مع الجميع عندما يفقد الفريق نقاطا.

وما قدمه كمدرب يؤكد ذلك أيضا، فهو يعبّر عن فرحته بـ “الضرب” وعن غضبه أيضا بـ “الضرب”.

كما أن لاعبو “الميلان” بحاجة ماسة إلى هذه النوعية من المدربين، من أجل أن يشعروا بثقل القميص الذي يحملونه.

وقال “غاتوزو” في وقت سابق: “أتذمر من هؤلاء اللاعبين، فعندما يخسرون يلتقطون صور سيلفي وكأن لا شيء حدث”.

يذكر أن “الروسونيري” يعاني من تذبذب في النتائج في الآونة الأخيرة، ولم يقدم الشيء الكثير رغم التعاقدات الصيفية الكبيرة.