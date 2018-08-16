عودة المياه إلى البلديات بعد انفجار أنبوب بسعيد حمدين

أنهت فرق سيال اليوم الخميس على السّاعة الثانية صباحا عملية إصلاح العطب الذي شهدته القناة الرئيسية.

المسؤولة على تزويد سكان بلديات غرب العاصمة بالماء الشروب، وهذا في ظروف تقنية جدّ صعبة.

و تقوم حاليا فرق سيال بعملية ضخ المياه في 17 كيلومتر من القنوات لملأ الخزانات المتواجدة في البلديات المتأثرة بالعطب.

حيث ستصل عملية الضخ ذروتها على الساعة الثالثة زوالا.

وعليه تعلم شركة سيال المواطنين المتأثرين من جراء العطب، أن المياه ستعود إلى الحنفيات بصفة تدريجية ابتداءا من الساعة الواحدة زوالا.

إلى غاية السّادسة صباحا من يوم الجمعة، وهذا كالآتي:

بلديتي دالي براهيم وشراقة لم تشهدا انقطاعا في التزويد بالماء الشروب.

نتيجة للمناورات التي قامت بها فرق سيال والتي من شأنها تزويد هاتين البلديتين بالماء الشروب عن طريق نظام آخر.

أمّا بالنسبة لبلدية بولوغين، فلقد حال ارتفاع منسوب المياه في الخزانات.

دون أن تشهد هذه البلدية انقطاعا في عملية التزويد بالماء الشروب.

ةفيما يخص حي سيدي الكبير التابع لبلدية رايس حميدو، ستعود المياه إلى الحنفيات ابتداءا من الساعة الخامسة مساءا.

أما عن بلديات بني مسوس وبوزريعة والأبياروبن عكنون، سوف تعرف هذه البلديات عودة تدريجية للمياه ابتداءا من الساعة الواحدة زوال.

ا إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة.

و تضع مؤسسة سيال في خدمتكم رقم مركزها للإستقبال الهاتفي العملياتي، 15 94، وهذا 24سا / 24 و 7أيام / 7.