عودة 350 تونسي إلى بلادهم عبر المركزالحدودي أم الطبول

تمت اليوم عملية نقل 350 مواطن تونسي كانوا عالقين بالجزائر إلى بلادهم عبر المركز الحدودي أم الطبول.

وقالت السفارة التونسية في الجزائر انه فى إطار تأمين عودة التونسيين المقيمين بالجزائر والعالقين منهم إلى تونس وكذلك الجزائريين المتزوجين من تونسييين ومقيمين بصفة شرعية.

وتم اليوم دخول 350 مواطنا الى التراب التونسي عبر المركزالحدودي أم الطبول، وقد تابعت مصالح السفارة مراحل العملية من بدايتها والتى تمت فى ظروف عادية ودون إشكاليات تذكر وبالتنسيق والتعاون مع السلطات الجزائرية.

هذا وقد تم السماح للعالقين بالدخول الى تونس عبر وسائل النقل الخاصة بهم وذلك بتدخل من السفارة.

من جهة أخرى قامت مصالح السفارة بالاتصال بالنزل المعدة للحجر الصحي الإجباري قصد ضرورة إرسال الحافلات إلى المركز الحدودي أم الطبول لتامين نقل المواطنين الى النزل المعنية.