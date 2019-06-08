عون حماية المدنية ينقذ فتاة بأعجوبة بعد أن حاولت رمي نفسها من جسر بالقرب ملعب تشاكر

اقدمت سيدة تبلغ من العمر49 سنة على محاولة الانتحار من فوق جسر حي 1000 مسكن باولاديعيس والضبط بالقرب من ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة من أجل عملية إنقاذ امرأة كانت تحاول الانتحار عبر إلقاء نفسها من الجسر.

تعود حيثيات التدخل إلى الساعة الخامسة مساءا أثناء قيام سيارة اسعاف بدوريتها العادية في التغطية الأمنية على مستوى مسار المناصرين لمقابلة نهائي كأس الجزائر بالطريق الوطني رقم 29 الرابط بين البليدة و اولاديعيش.

اين انتبه أعوان التدخل لمحاولة امرأة إلقاء نفسها من أعلى الجسر الرابط بين البليدة بحي أول ماي 1000 مسكن اولاديعيش.

تقدم اليها اعوان الحماية المدنية بحذر و في حوار طمأنة مع الضحية “هـ ج” 49 سنة الساكنة بحي خزرونة و إنقاذها و القيام بإسعافها.

وتهدئتها و إجلائها نحو مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى فرانتز فانون دون أن تصاب بأية أضرار جسدية.