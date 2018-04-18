عوينة يعود لإدارة مباريات المولودية بعد حادثة حملاوي !

عينت اللجنة المركزية للتحكيم ، أصحاب البذل السوداء المعنيين بإدارة لقاءات الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

فبعد الجدل الكبير الذي صنعه الحكم عوينة بعد رفضه توقيف مباراة الكأس التي جمعت شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، يعود هذا الأخير لإدارة مباراة العميد أمام نصر حسين داي لكن كحكم مساعد.

الحكام المعنيين بإدارة لقاءات الجولة الـ26

شباب بلوزداد – شبيبة القبائل (سعيدي – حاج سعيد – ميراوي- بوستة)

أولمبي المدية – مولودية وهران ( لطفي بوكواسة – ريموش – تازروت – بلكبير)

شباب قسنطينة – إتحاد العاصمة (بوزرار – رحمون – ياحي – رحمين )

إتحاد بلعباس – شبيبىة الساورة ( ميال – إيدير – سهواج)

وفاق سطيف – إتحاد البليدة (أوكيل – بوحسون – عراف – مغيزي)

إتحاد بسكرة – نادي بارادو (نسيب – مغلوت – بهلول – عوينة )

إتحاد الحراش – دفاع تاجنانت (بسيري – عوماري – سراج – علو )

مولودية الجزائر – نصر حسين داي (زواوي – عوينة – بويمة – لدرع )