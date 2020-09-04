عين الدفلى.. إتلاف أربع هكتارات من الثروة الغابية في حريقين خلال 24 ساعة الأخيرة

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عين الدفلى.. إتلاف أربع هكتارات من الثروة الغابية في حريقين خلال 24 ساعة الأخيرة
بقلم زوبيري خالد

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، اليوم الجمعة،تدخلين لأجل إخماد حريق غابة بمشاركة مصالح الغابات .

وحسب بيان ذات المصالح، فإن الحريق الأول نشب على الساعة13سا و5دق، بغابة الشعيبة بحمام ريغة، حيث تم إخماد الحريق في حدود الساعة20سا00دق، مع تسجيل خسارة  3هكتار منها(  2 هكتار صنوبر حلبي و  1 هكتار أدغال ).

في حين الحريق الثاني نشب على الساعة 13سا و45دق، بغابة دوي المكان العابد ببوراشد ،حيث تم إخماد الحريق في حدود الساعة18سا و30دق، مع تسجيل خسارة 1 هكتار منها (0.50هكتار صنوبر حلبي و 0.50هكتار أدغال و أحراش).


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