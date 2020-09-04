عين الدفلى.. إتلاف أربع هكتارات من الثروة الغابية في حريقين خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، اليوم الجمعة،تدخلين لأجل إخماد حريق غابة بمشاركة مصالح الغابات .

وحسب بيان ذات المصالح، فإن الحريق الأول نشب على الساعة13سا و5دق، بغابة الشعيبة بحمام ريغة، حيث تم إخماد الحريق في حدود الساعة20سا00دق، مع تسجيل خسارة 3هكتار منها( 2 هكتار صنوبر حلبي و 1 هكتار أدغال ).



في حين الحريق الثاني نشب على الساعة 13سا و45دق، بغابة دوي المكان العابد ببوراشد ،حيث تم إخماد الحريق في حدود الساعة18سا و30دق، مع تسجيل خسارة 1 هكتار منها (0.50هكتار صنوبر حلبي و 0.50هكتار أدغال و أحراش).