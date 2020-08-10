عين الدفلى : تنصيب الرئيس والنائب العام الجديدين لدى مجلس قضاء عين الدفلى

تمّ صبيحة يوم الاثنين بمقر مجلس قضاء عين الدفلى تنصيب كلّ من موسى بسايح رئيساً لمجلس قضاء عين الدفلى.

كما تم تنصيب بذات المقر جمال نعيجاوي نائباً عاماً لدى ذات المجلس، خلفاً لـ فريدة بوعمران ونصر الدين بودان على التوالي.

وأشرف على مراسم تنصيب فريدة بن يحي بصفتها رئيس مجلس الدولة ممثلةً لوزير العدل حافظ الأختام.

اين كانت لها كلمة ذكرت فيها بحجم المهام المنوطة بإطارات ومسؤولي قطاع العدالة، خصوصاً خلال هذه المرحلة المفصلية الّتي تشهدها البلاد.

واكدت فريدة بن يحي في الوقت ذاته على ضرورة العمل بإخلاص وتفان لبسط سلطان القانون وتطبيقه بكلّ نزاهة وشفافية.

هذا وجرى حفل التنصيب بحضور السلطات الولائية ،الامنية والعسكرية وكذا أسرة العدالة.