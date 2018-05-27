عين الدفلى: توقيف محتال مختص في تزوير وترويج العملة الوطنية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى، نهاية الأسبوع الفارط، من شل النشاط الإجرامي لشخص يبلغ من العمر 26 سنة، يقيم بمدينة العطاف، مختص في تزوير العملة النقدية وطرحها للتداول.

عملية الإطاحة بالمشتبه، فيه تمت بعد استغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بقيام أحد الشباب بتداول أوراق نقدية مقلدة على مستوى بلديات الولاية.

ما استدعى وضع خطة عمل محكمة أثمرت في تحديد هويته وبعد الترصد لتحركاته تم الإطاحة به في أوقات متأخرة من يوم 24 ماي المنقضي على مستوى إحدى المقاهي بحي سيدي بوعبيدة بالعطاف.

متلبسا بحيازة مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدر بـ 6000 دج ، في شكل 12 ورقة من فئة 500 دج ، بالإضافة إلى شهادة طبية فارغة عليها ختم طبيب مختص في الأمراض العصبية والعقلية ، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق .

بعد إخضاع مسكن المعني للتفتيش، كللت بحجز مبلغ مالي آخر مزور قدر بــ 18500دج من فئتي 500 دج و 1000 دج، بالإضافة إلى عشر شهادات طبية مزورة،

وكذا معدات ومواد تستعمل في عملية تزوير العملة الوطنية تمثلت في جهاز إعلام آلي، سكانير، ملون و أوراق مخصصة للطبع، داخل ورشة سرية صغيرة أحدثها المعني لممارسة نشاطه الإجرامي الذي أحبطته فرقة البحث و التدخل في بداياته و أيامه الأولى .

بعد إتمام إجراءات التحقيق تجاه المتورط، تم إنجاز ملف قضائي ضده عن قضية جناية تقليد وتزوير عملة وطنية ذات سعر قانوني لطرحها في الإقليم الوطني وجنحة حيازة مواد و أدوات معدة لتقليد و تزوير النقود،

وجنحة التزوير في محررات عرفية، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت .