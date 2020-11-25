عين الدفلى: حادثة إعتداء على طبيب تثير إستياء عمال مركز علاج المدمنين بخميس مليانة

طالبوا بتوفير الامن داخل المركز وحفظ الطاقم الطبي من الاعتداءات

نظم عمال مركز الوسيط لعلاج المدمنين بخميس مليانة وقفة احتجاجية اليوم تضامنا مع الطبيب سوماتية الذي تعرض الى اعتداء ليلة البارحة.

و حسب مصادر خاصة للنهار اون لاين فان الاعتداء وقع بعد توجه احد المدمنين الى المركز طالبا من الطبيب دواء خاص الامر الذي رفضه الطبيب ليعتدي عليه بسكين كبير بحجم 40 سم على مستوى الذراع تضيف ذات المصادر .

العمال حملوا لافتات طالبت بتوفير الامن داخل المركز و كذا الدخول في اضراب حتى تتخذ الاجراءات اللازمة