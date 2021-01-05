عين الدفلى: عامل في السكك الحديدية ينقذ طفل من الإختطاف بالعطاف

تمكن حارس حاجز للسكة الحديدية على مستوى حي الكومينال بالعطاف في عين الدفلى من إنقاذ طفل من محاولة إختطاف.

عملبة الإنقاذ تمت بعد ان حاولت امرأة اختطاف طفل حيث كانت قادمة به من وسط العطاف لمسافة الكيلومترين ونصف.

وقائع الحادثة تعود إلى ليلة البارح أين كان العامل رفقة أحد الجيران أين لاحظا إمرأة تمسك بيد صبي وتتجه نحوهما.

هذا الاخير قام بحركة ارتجالية وسحب يده من يدها عندما رأى العامل وصديقه ليذهب مسرعا طالبا النجدة منهما ويشتكي اختطافه.

وعلى إثر ذلك تم الإمساك بالمرأة والإتصال بفرقة الدرك الوطني التي تدخلت بسرعة.

ليتم تسليم الطفل ع. بخضرة لأهله ليتم بعدها تقديم الفاعلة امام وكيل الجمهورية.

الحادثة لاقت تفاعلا من الشارع العيندفلي الذي اشاد بالعمل الشهم للعامل وصديقه.

كما اطلقت نداءات بضرورة عدم ترك الاولاد في الشارع وحدهم دون رقابة من أخوتهم الكبار اواحد الجيران .