عين تموشنت.. أزمة في العيادة العمومة “آل الصباح” بسبب إنقطاع التيار الكهربائي

شهدت العيادة العمومية للصحة الجوارية “آل الصباح” بعاصمة الولاية عين تموشنت ليلة الاثنين انقطاعا للتيار الكهربائي دام أزيد من ساعتين.

مما أجبر عمال مركز الاستعجالات على تقديم الخدمات الصحية تحت أضواء الهواتف النقالة وما زاد الطين بلة هو عدم اشتغال المولد الكهربائي الذي لم يتم تجريبه منذ سنتين حسبما علمته النهار من مصادر خاصة داخل المؤسسة.

مما أرجعه البعض إلى سوء التسيير وعدم أخذ بعين الاعتبار هذه المقاييس التي تكون لها الأولوية في التسيير ،

وهو الأمر الذي أثار امتعاض المرضى و أهاليهم الذين ابدوا تخوفاتهم من تماطل الجهات المعنية في إصلاح العطب أو تشغيل المولد الكهربائي.

مما قد ينجر عنه تفاقم في الحالة الصحية للمرضى أو الوقوع في أخطاء طبية ناهيك عن توقف الأجهزة الطبية.

هذا و رصدت كاميرا “تلفزيون النهار” ليلة الاثنين مشاهد للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية “ال الصباح” تحت وطأة الظلام

وكذا حالة الغليان التي شهدتها العيادة بسبب الإقبال الكبير للمرضى في حين لم يجد فيه كل من تواجد بالمصحة سوى الهواتف النقالة لتشغيل أضوائها.