عين تموشنت: أمن العامرية يوقف 39 شخص محل أمر قضائي

أوقفت مصالح الامن بدائرة العامرية في عين تموشنت 39 شخص محل أمر قضائي وذلك بمختلف أحياء و شوارع المدينة.

العملية تمت إثر عمليات مداهمة قامت بها عناصر الشرطة مست مختلف أحياء و شوارع المدينة خاصة النقاط السوداء.

حيث تم من خلالها وضع نقاط مراقبة بمداخل و مخارج المدينة كون المنطقة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 02 و الذي يعرف حركة مرورية كثيفة للمركبات.

وحسب بيان لأمن الولاية فقد أسفرت العملية عن توقيف 39 شخص محل أوامر قضائية تضمنت 23 صورة قرار نهائي للحبس.

وأضاف البيان أن منهم 14 أمر بالحبس بطريق الإكراه البدني وأمران بالقبض بالإضافة إلى توقيف شخصين الأول في قضية حيازة سلاح ابيض محظور.

في حين أوقفت ذات المصالح الشخص الثاني في قضية حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي إلى جانب مراقبة 806 مركبة و دراجة نارية.

مما أسفر عن تحرير 149 مخافة مرورية، العملية لاقت إستحسان كبير لدى ساكنة مدينة العامرية.