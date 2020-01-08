عين تموشنت: إحباط محاولة “حرڨة” وتوقيف 10 أشخاص بالعامرية

تمكنت عناصر الدرك الوطني للكتيبة الإقليمية للعامرية بعين تموشنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمجموعة شباب.

العملية تمت إثر كمين نصبته ذات الهيئة بأحد شواطئ ولاية عين تموشنت من إحباط محاولة الحرڨة لمجموعة شباب.

كانوا يحضرون للإقلاع إلى الضفة الغربية على متن قارب نصف مطاطي انطلاقا من شاطئ ساسل.

وأسفرت العملية على توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و35 سنة.

وينحدرون من بلدية حاسي الغلة بعين تموشنت فيما ينحدر البقية من بلدية العامرية بذات الولاية و كذا ولاية سعيدة.

واستنادا لمصالح النهار فان ذات العناصر تمكنت من خلال العملية من حجز زورق نصف مطاطي بالإضافة إلى ثمانية صفائح بنزين.

وكذا معدات أخرى كانت بحوزة «الحراقة» لمساعدتهم على تحمل مشاق ركوب البحر للوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني من توقيف أشخاص ضمن عصابة مختصة في تهجير البشر.

أين قاموا بتجهيز المعدات المذكورة و ربط اتصالات بالحراقة الذين حاولوا الهرب لدى محاصرتهم.

على أن يتم تقديم الموقوفين إلى المصالح القضائية المختصة.