الاطاحة بشبكة لترويج المؤثرات العقلية في عين تموشنت

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بني صاف، أمن ولاية عين تموشنت،

خلال هذا الأسبوع من وضع حد لجمعية أشرار مشتبه فيهم بالمتاجرة في المؤثرات العقلية في الوسط الشباني على مستوى مدينة بني صاف.

وجاءت العملية إستغلالا لمعلومات تحصلت عليها ذات الفرقة تفيد بوجود أشخاص مشتبه فيهم يقومون بترويج المؤثرات العقليىة بين أوساط الشباب،

وعليه باشر فوج التحقيق تحرياته للتأكد من جدية المعلومة من خلال وضع خطة عملياتية محكمة ومراقبة تحركاتهم المشبوهه،

أين تم توقيف مركبة سياحية كانت مركونة على حافة الطريق بأحد أحياء المدنية على متنها 3 أشخاص مشبوهين،

ويتعلق الأمر بكل من المدعو/ (01 – ب.ح 21 سنة) (02- ب.ط.ح 22 سنة) – (03 ش.ب.ا 22 سنة).

حيث تم توقيفهم وبعد عملية تفتيش المركبة عثر بداخلها على علبة تحتوي على 20 قرص مهلوس،

مواصلة للتحقيق وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الأول،

حيث عثر بداخل مسكنه على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية قدرت بـ146 قرص مهلوس.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة،

أين صدر في حق المشتبه فيه الأول أمر إيداع فيما إستفاد الثاني والثالث 02-03 من الإفراج المؤقت.