تفكيك جمعية أشرار بتهمة حيازة أسلحة بيضاء ومهلوسات في عين تموشنت

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت خلال هذا الأسبوع،

من وضع حد لجمعية أشرار متكونة من 06 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار حمل أسلحة من الصنف الخامس والسادس،

وحيازة المؤثراث العقلية مع تنفيذ أوامر بالقبض في حق البعض منهم.

وجاءت على إثر معلومات تفيد بتعرض أحد الأشخاص لإعتداء من طرف مجهولين بواسطة أسلحة بيضاء على مستوى السوق الشعبي بوسط المدينة.

ويتعلق الأمر بالضحية المدعو (ب.ي 20 سنة) الذي تعرض للضرب والجرح العمدي من قبل المدعو (د.ع 28 سنة ) الذي كان رفقة شخص أخر.

وتبعا لما سبق ذكره باشرت ذات الفرقة التحريات لتوقيف المشتبه فيه ورفيقه،

أين تلقوا معلومة تفيذ بوجود مجموعة أشخاص عددهم ستة 06 أغلبهم أشقاء الضحية كانوا على متن مركبة نفعية مدججين بأسلحة بيضاء ظاهرة بدافع الإنتقام لشقيقهم،

ليتم تحديد مكانهم، حيث رفض سائق المركبة الإمثثال لإنذار التوقف.

وأسفرت العملية من توقيفهم وحجز أسلحة من الصنف الخامس والسادس مختلفة الأنواع والأحجام بندقيات صيد و03 أقراص مهلوسة بعد أن أبدوا مقاومة شديدة ضد فوج التدخل للشرطة.

وعليه تم تقديم جميع الأطراف أمام نيابة محكمة عين تموشنت وبعد إجراء المثول الفوري صدر في حقهم أمر إيداع.