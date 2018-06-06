عين تموشنت.. توقيف قاتل صديقه بسبب 20 ألف دينار

تمكنت مصالح أمن دائرة حمام بوحجر بعين تموشنت من تفكيك “لغز” جريمة قتل راح ضحيتها أمس شخص يبلغ من العمر 43 سنة.

حيث تم توقيف مرتكبها ساعاتقليلة بعد وقوع الجريمة.

وقد تعرض هذا الشخص لطعنة بالسلاح الأبيض وتم نقله من قبل الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بحمام بوحجر.

ونظرا لخطورة الإصابة تم تحويله إلى المؤسسة الإستشفائية “بربيع عبد القادر” بحمام بوحجر.

ثم مستشفى “أحمد مدغري” بعين تموشنت أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة.

ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح أمن دائرة حمام بوحجر من توقيف المشتبه فيه ليلة امس.

وتبين أن سبب الجريمة يعود إلى خلاف سابق بين المتهم والضحية حول مبلغ مالي قدره 20 ألف دج.