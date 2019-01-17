عين تموشنت.. حجز قرابة 8 كلغ من القنب الهندي

حجزت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات بالشرطة القضائية بأمن عين تموشنت قرابة 8 كيلوغرامات من القنب الهندي.

وتمكنت من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات متكونة من 4 أشخاص.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يشكلون شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

انطلاقا من الشريط الحدودي الغربي للوطن مرورا بولاية عين تموشنت باتجاه إحدى ولايات الوسط.

حيث تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة بني صاف وتمديد الاختصاص الى بومرداس أين تم الإطاحة بعناصر الشبكة.

وتم توقيف الشبكة المشكلة من 4 أشخاص في حالة تلبس بصدد تسليم كمية المخدرات كانت على متن مركبة سياحية.

وتم حجز نحو 7.8 كلغ من القنب الهندي ومركبتين سياحيتين وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 944 ألف دج.

ولدى عرض المتهمين الأربعة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بني صاف أمر بإيداع متهمين إثنين الحبس الإحتياطي.

فيما استفاد الإثنان الآخران من إجراءات الإستدعاء المباشر.