حجز أكثر من 1300 قارورة خمر في عين الكحيل بعين تموشنت

تمكنت عناصر أمن دائرة عين الكيحل، بأمن ولاية عين تموشنت خلال هذا الأسبوع،

من حجز أكثر من 1300 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كانت على متن مركبة سياحية وتوقيف سائقها.

وجاءت هذه العملية النوعية على إثر حاجز مراقبة تم نصبه من قبل ذات عناصر المصلحة بأحد مخارج مدينة عين الكيحل،

أين شوهد قدوم سيارة مشبوهة من نوع بيجو، حيث تم توقيفها وأثناء مراقبتها إتضح أنها محملة بكمية معتبرة من الخمور،

حيث تم العثور بداخلها وحجز على أكثر من 1300 وحدة كحولية وتوقيف سائقها ويتعلق الأمر بالمدعو (ك.ن 53 سنة).

تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة عين تموشنت،أين صدر في حقه أمر إيداع مع مصادرة السلعة والسيارة المستعملة،كويسلة نقل.