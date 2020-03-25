عين تموشنت: حجز 400 قنطار من الاسمنت ومنحها لمساجد الولاية

تمكنت عناصر الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني للعامرية بعين تموشنت من حجز ازيد من 400 قنطار من مادة الاسمنت كانت موجهة لمدينة الغزوات بتلمسان.

العمليية تمت اثر تنفيذ عملية شرطة المرور على مستوى نقطة المراقبة بالطريق الوطني الرابط بين عين تموشنت ووهران.

حيث تبين بعد توقيف المركبة الحاملة لهاته المادة ان صاحبها لا يملك فاتورة الشراء و لا سجل تجاري.

لتقوم ذات المصالح و التنسيق مع المصالح القضائية بحجزها وتسليمها لمصالح املاك الدولة لولاية عين تموشنت التي وزعتها بدورها لاستغلالها في عدد من ورشات بناء المساجد.

كمال بوعزة