عين تموشنت: خطوط جوية جديدة بين تونس – الجزائر تستهدف مطارات جديدة

كشف المندوب الجهوي للسياحة بمنستير بتونس “فواز بن حليمة” في تصريح حصري خص به تلفزيون النهار عن دراسة انطلاق خطوط جوية جديدة خلال الأيام القادمة.

تستهدف مطارات ومدن جديدة بين البلدين على غرار رحلات جوية تنطلق وتصل من وإلى كل من وهران بالجزائر وجهة المنستير بتونس.

وكذا بين مطار العاصمة الجزائرية والمنستير بتونس وهي رحلات سترفع عناء تنقل المسافرين سواء الجزائريين أوالتونسيين إلى المطارات البعيدة عن مقصده.

في حين ستؤمن هاته الرحلات كلا من الخطوط الجوية التونسية والخطوط الجوية الجزائرية حسب الاتفاقات السارية بين سلطات البلدين.

على غرار الديوان السياحي التونسي و كذا وكالات الأسفار الجزائرية بالإضافة إلى شركات الطيران الجزائرية والتونسية.

الربط بين مطار احمد بن بلة بوهران الذي يتوسط اغلب مدن الغرب الجزائري ومطار الزعيم الحبيب بورقيبة الذي الذي يعتبر قلب المدن السياحية التونسية كسوسة، المهدية و المنستير.

وأكد المندوب الجهوي أن هاته الرحلات تأتي في إطار تدعيم السياحة بين البلدين.

في حين ستضمن هاته الرحلات تسهيلات التنقل لمختلف المسافرين خصوصا من الجزائرين الوافدين إلى منطقة المنستير التي تعد اكتشاف الجزائريين.

حسب التطورات التي تكشفها الأرقام المسجلة حيث تم إحصاء أزيد من 47 ألف وافدا جزائريا إلى هاته المنطقة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 التي تم تسجيل فيها حوالي 20 ألف وافدا.