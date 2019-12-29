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عين تموشنت وضع “المير” والأمنية العامة لبلدية بني صاف تحت الرقابة القضائية

أخبار الجزائر
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عين تموشنت وضع “المير” والأمنية العامة لبلدية بني صاف تحت الرقابة القضائية
بقلم كمال بوعزة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حمام بوحجر بعين تموشنت بوضع “مير” بني صاف الحالي والأمينة العامة السابقة للبلدية بالإضافة إلى أمين مخزن البلدية تحت الرقابة القضائية.

وأكدت مصادر “النهار” أن المعنيون متابعون بتهم تتعلق بتمديد أموال عمومية بسبب متابعته في قضايا فساد تتعلق بقفة رمضان 2018.

هذا و تم توقيف شهر جويلية الفارط الأمينة العامة لبلدية بني صاف بعد صدور أحكام قضائية بمجلس قضاء عين تموشنت بسنة سجنا غير نافذة في حقها وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في قضايا أخرى تتعلق بجنحة المشاركة في التحرير والاستعمال العمدي لشهادة إدارية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وجنحة استغلال الوظيفة.


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