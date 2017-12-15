على أرضه ضد الضيف غالي معسكر بهدف دون رد، ورغم الهزيمة بقي أبناء ولاية أم البواقي في الصدراة ب31 نُقطة.

وعاد الوصيف مولودية بجاية بتعادلا سلبي ثمين من أمام مولودية سعيدة ليُقلص الفارق عن المُتصدر إلى نُقطتين فقط.

وحقق شبيبة سكيكدة الفوز بهدفا دون رد على الضيف مولودية العلمة ليُكمل مرحلة الذهاب في المركز الثالث ب 26 نُقطة.

مُناصفة مع سريع غليزان المُنهزم بصعوبة أمام المُضيف شباب عين الفكرون بهدفا دون رد.

وفيما يلي نتائج الجولة 15 من مرحلة الذهاب للرابطة المُحترفة الثانية:

مولودية سعيدة 0-0 مولودية بجاية

رائد القبة 2-1 جمعية وهران

شباب عين الفكرون 1-0 سريع غليزان

أمل عين مليلة 0-1 غالي معسكر

شبيبة سكيكدة 1-0 مولودية العلمة

جمعية الشلف 0-0 أهلي برج بوعريريج

شبيبة بجاية 1-0 وداد تلمسان