عين الدفلى تضع مخططا جديدا لمواجهة إرتفاع الإصابات بكورونا عبر الولاية

أسدت مصالح ولاية عين الدفلى مجموعة من التعليمات الهامة لمواجهة الوضعية الوبائية التي تعرف منحنى تصاعدي لعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وحسب بيان مصالح الولاية أمرت برفع حالة التأهب وتفعيل كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة انتشار الفيروس عبر الولاية.

كما أمرت بضرورة الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي لمنع إنتشار فيروس كورونا منها:

إرتداء القناع الواقي من طرف المواطنين وعبر كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، إحترام التباعد الإجتماعي، إستعمال المعقم.

بالإضافة إلى تنظيم عمليات تعقيم عبر كافة البلديات تشمل الأحياء والقرى والمداشر خاصة التي تعرف انتشار الفيروس مع برمجة عمليات كبرى للتعقيم بمشاركة كافة المديريات التنفيذية والهيئات.

واكد البيان على ضروروة تكثيف التحقيقات الوبائية حول المصابين وتوسيعها لحصر انتشار الوباء، مع التكتل الطبي اللازم بالمرضى على مستوى المستشفيات وتوسيع عملية التلقيح

مع تنشيط عمل الفرق المشتركة بالتنسيق مع مصالح الأمن و القيام بحملات تحسيسية لفائدة المواطنين والمحلات التجارية. والأماكن التي يرتاح عليها المواطنين مع اعذار المخالفين للبروتكول الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على صحة المواطنين.