غالبية الأمريكان: إغتيال سليماني يهدد أمن بلدنا وترامب أخطأ

بيّن سبر آراء بأمريكا أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون إغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، أضعف أمن بلادهم.

وإعتبر 52% من المواطنين المشاركين في الإستطلاع الّذي أجرته قناة ABC التلفزيونية بالتعاون مع معهد Ipsos، أنّ إغتيال سليماني بغارة جوية أمريكية، أسفر عن زيادة الخطر على أمن أمريكا.

فيما رأى 25% من المشاركين أنّ مقتل الجنرال الإيراني الذي اعتبرته السلطات الأمريكية من رموز “الإرهاب العالمي”، عزز أمن الولايات المتحدة.

بينما إعتبر 22% أن هذا الحدث لم يغيّر الوضع الأمني قط في بلدهم.

وقيم 43% من المواطنين إيجابيًا الخطوات التي يتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تعامله مع الملف الإيراني، مقابل 56% إنتقدوا هذه الخطوات.

فيما إعترف 73% بأنّهم يشعرون بقلق إزاء إحتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، مقابل 22% قالوا إنّ هذه الإمكانية لا تقلقهم أو تكاد لا تقلقهم.