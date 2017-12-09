بالفيديو.. فيغولي يرد على مُدربه بهدف جميل

الرياضة
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بالفيديو.. فيغولي يرد على مُدربه بهدف جميل
بقلم عبد النور حواز

قاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي فريقه غالاتساراي التركي لفوزا كبير برباعية كاملة مُقابل هدفين ضد بلدية أكهيسار سبور.

وشارك “سوسو” أساسيا، حيث دفع به المُدرب “تودور” منذ البداية ليأتي الرد قويا من الجزائري الذي أدى مُباراة في القمة.

وساهم في قلب تأخر فريقه في الشوط الأول بثنائية  إلى فوزا برباعية، سجل منها فيغولي الهدف الرابع في الدقيقة 94.

بتسديدة بالرجل اليمنى من داخل منطقة العمليات بعد عمل ثنائي مع الدولي المغربي يونس بلهندة.

وتحصل فيغولي على بطاقة صفراء في الدقيقة 55، وبهذا الفوز يواصل غالاتساراي صدارته للدوري ب 32 نقطة بعد 15 جولة.

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