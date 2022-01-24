الرقم السري :

136371

غايتي تشبه نيتي.. فمن يكون لي الحاضر والآتي

بنبرة التفاني والوفاء، خاطبتنا إحدى المتصلات من الوسط بنية العثور على رفيق درب محترم خلوق هذا كل غايتي. كلمتنا بقلبها الطيب بالرغم من المآسي التي مرت بها تناشد زوجا صالحا يشاركها رحلة العمر. من امرأة تبلغ من العمر 46 سنة، مطلقة بدون أولاد، تشغل منصبا مرموقا في قطاع جد حساس. تبدو أقلّ من سها بكثير، مدبرة جيدة لأمور البيت.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا أن تحقق الاستقرار الجميل إلى جانب زوج يتفهمها ويكون لها الرفيق الأمين. حتى يكون شريكا يمنحها الحب والود الكبير، تفضله من إحدى ولايا ت الوسط الجزائري، بسبب ظروف عملها. سنه لا يتجاوز 65 سنة، كما تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد كبار، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

136372

من يرسم في قلبي معالم السعادة أكن له زوجة فوق العادة

جميلة ومحترمة، وكل من يعرفها يشير إلى روح المثابرة لديها وحب النجاح، تؤمن بالجدّ ولا شيء غيره. فقد تواصلت مع القائمين على مركز الأثير وكلها ثقة من أنها ستجد رجلا محترما. يكنّ لها التقدير وتمضي في زواجها معه إلى ابعد مدى.

شابة في ال32 من عمرها، لم يسبق لها الزواج، كما هي إنسانة طموحة تشغل منصبا حساسا، جميلة القلب والروح، طموحة ومتواضعة. تريد لأن يكون لحياتها معنى إلى جانب رجل يؤمن بها وتؤمن به، من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتعدى45سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، ويهمها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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الرقم السري :

135937

التفاهم والإحتواء عملتي، والإستقرار غايتي

من مدينة الورود البليدة إرتأينا أن نستهل ركننا هذا بشابة في الـ 42 من عمرها، يتيمة الوالدين. إنسانة ذات همة وأخلاق عالية، لم تكسرها المحن ولم تثنها الهموم على أن تصمد وتحقق كيانها. حيث أنها تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية. تريد أول وردة لنا في هذه الباقة أن تحقق الأمان إلى جانب زوج صادق يحتويها، وبالحنان يرويها، وبالأمل يغذّيها.

تبحث صاحبة إعلاننا هذا عن الحلال إلى جانب رجل يكون من أولايات الوسط، سنه أقل من 55 سنة.كما أن يكون عاملا مستقرا، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق، حبذّا لو يكون لديه مسكن خاص.

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