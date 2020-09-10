شبيبة القبائل تتحدى الرابطة مجددا !!

تنهي يوم السبت تشكيلة فريق شبيبة القبائل المرحلة الأولى من التحضيرات تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

المرحلة الأولى من التحضيرات انطلقت يوم الأحد 30 أوت وجرت في ظروف جيدة بمنطقة إفري ببجاية.

للإشارة فإن الجياسكا هي أول فريق جزائري انطلق في التحضيرات رغم عدم منح الجهات الوصية الإذن لبداية التدريبات.

هذا وكشف الفريق القبائلي أن زملاء رايح سيخوضون تربص جديد بولاية مستغانم رغم تحذير “لاليغ”.

وكتبت الصفحة الرسمية للجياسكا على فايسبوك:”سيخوض نادي الشبيبة، معسكرا إعداديا ثانيا، سيدوم 12 يومًا اعتبارًا من 16 سبتمبر بولاية مستغانم”.