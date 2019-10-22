“غوارديولا” يُعيد محرز للتشكيلة الأساسية ضد “أتالانتا”

أعاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري”رياض محرز” للتشكيلة الأساسية.

وذلك بمناسبة مواجهة السيتي ضد أتالانتا الإيطالي المُقررة بداية من الساعة ال20:00 بملعب الإتحاد لحساب الجولة ال3 من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان نجم الخضر قد لازم مقاعد البدلاء طيلة التسعين دقيقة في مواجهة الدوي الإنجليزي ضد كريستال بالاس.