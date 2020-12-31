غدا الجمعة..إستئناف طرق النقل بالمترو القطار الحافلات وسيارات الأجرة

قررت الحكومة اليوم الخميس، استئناف النقل البري بين الولايات مع إطلاق بقية وسائل النقل العمومية، على غرار القطارات والميترو.

ويدخل هذا الاستئناف التدريجي والـمراقب لأنشطة النقل حيز التطبيق ابتداء من يوم الجمعة الفاتح جانفي 2021 .

وسيخص الاستئناف التدريجي والـمراقب لحركة النقل بين الولايات، وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة.

وقد تم تحديد عدد المسافرين بمعدل50% بالنسبة للحافلات، و5 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد، و4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد.

هذا وسيتم استئناف طرق النقل بالـمترو والـمصاعد الكهربائية (التلفريك)، في مرحلة ثانية، وفقًا لتطور الوضع الوبائي.

وسيرخص بالاستئناف التدريجي والـمراقب لأنشطة النقل شريطة التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية مع توعية الـمسافرين بضرورة الامتثال

الصارم لتدابير الوقاية وإشراك الشركاء الاجتماعيين وممثلي شركات النقل في عملية التوعية وتحميل الـمسؤولية والإبلاغ عن الانتهاكات.

كما ستتولى مصالح الأمن السهرعلى فرض التقيد بإجراءات الوقاية لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لمراقبة تطوركورونا وكذا تطبيق العقوبات التنظيمية ضد الـمخالفين.