غرداية.. حجز 14 كلغ من الكيف المعالج وأحجارًا أثرية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمنطقة المنيعة، جنوب غرداية، من حجز كمية الكيف المعالج.

وحسب بيان لخلية الإتصال لأمن الولاية جاء فيه أنّ كمية المخدرات وصلت إلى 14.173 كلغ.

كما وضّح البيان، لأنّه بناءً على معلومات، وتحت إشراف نيابة محكمة المنيعة، قام أفراد الفرقة بتفتيش شقة لتاجر مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج، والقبض على التاجر.

وأضاف المصدر أنّ التحقيقات قد أفضت لتوقيف شريك المتهم الأول وحجز مبلغ مالي جناه المتهمان من بيع المخدرات يقدر بـ32.000 دينار، علاوة على أسلحة بيضاء و24 قطعة من الأحجار الأثرية.

كما تم تقديم المتهمين، صاحبي 30 و40 سنة، أمام المصالح القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمرًا بالحبس.