قتيل و4 جرحى اثر سقوط جدار ملعب بفعل الرياح في غرداية

تسبب سقوط جدار ملعب بفعل الرياح على 5 من شبان تتراوح أعمارهم حسب المعلومات الأولية بين 18 الي 22 سنة،

في وفاة شاب بسبب تهشم راْسه وإصابة الأربعة الآخرين بجروح بعضها خطيرة في بلدية العطف بولاية غرداية.

وتم نقل للجرحى إلى مستشفى “ترشين ابراهيم” من طرف مصالح الحماية المدنية، والتي أعلنت هذه الأخيرة حالة تأهب تحسبا لحوادث مماثلة.

الحادثة وقعت بسب الرياح القوية التي بلغت في ولاية غرداية 65 كلم في الساعة حسب مصالح الأرصاد الجوية.

كما تسببت الرياح في إلغاء جميع الرحلات الجوية التي كانت مبرمجة في مطار غرداية سواء القادمة أو المقلعة.