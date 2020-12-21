غرفة الاتهام تفصل غدا في قرار الإيداع والرقابة القضائية لسلال وقاضي في قضية متيجي

من المنتظر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة غدا في طلب استئناف أمر الايداع والرقابة القضائية في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير الأسبق للفلاحة عبد القادر قاضي.

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص الى جانب هيئة الدفاع كل من عبد المالك سلال عبد القادر القاضي قد تقدما بطلب الاستئناف

هيئة الدفاع ستتقدم غدا للمرافعة من أجل استئناف أمر الايداع الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد نهاية الاسبوع.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإيداع كل من عبد المالك سلال، عبد القادر القاضي، الحبس المؤقت في قضية ” متيجي”.

وتم وضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان وكذا وزير الصناعة والمناجم السابق محجوب بدة تحت الإفراج المؤقت على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد