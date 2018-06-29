غرق طفلين بمجمع مائي ببلدية فروحة في معسكر

تدخلت مصالح الحماية المدنية ظهيرة اليوم الجمعة، بالمجمع المائي للسقي التابع لـ “الجزائرية للمياه” ببلدية فروحة تحديدا بدوار ولاد محمد.

بعد تلقيها خبر غرق طفلين يبلغان من العمر 16 سنة.

وتشير المعلومات التي تحوزها “النهار” إلى أن الطفلين ينحدران من الدوار المحاذي سيدي بن صالح سيدي بن موسى على الساعة 13 زوالا .

جاءا للسباحة، حيث تمكنوا من إخراجهما من الحوض تمام الساعة 14:40 جثتين هامدتين على عمق 4 أمتار.

للإشارة، فإن المجمع المائي على طول و عرض40 /60 متر .

تم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى غريس