غزال أساسيا مع بيشكتاش بعد 4 أشهر ونصف من الغياب

رسم الدولي الجزائري، رشيد غزال، عودته إلى المنافسة الرسمية، رفقة ناديه بيشكتاش التركي، في مواجهة الضيف أنطاليا سبور، التي انطلقت قبل قليل، برسم الجولة الـ 14 من السوبر ليغا التركية.

وتعد مشاركة غزال، الأولى من نوعها كأساسي، منذ 4 أشهر ونصف، بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها يوم الـ 16 أكتوبر الماضي أمام طرابزون سبور، ضمن الجولة الـ 10، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

يذكر، بأن لاعب الخضر، عانى كثيرا من هاجس الإصابات في الموسم الكروي الجاري، وهو ما جعله يكتفي بالمشاركة في 6 لقاءات فقط، جامعا 230 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع آخرا.