غزال: “نابولي مثل الجزائر وأتمنى فوزهم بالإسكوديتو” !

صرّح عبد القادر غزال لراديو “نابولي“، أن المدينة تسمى بـ “الجزائر الصغيرة” عند الجزائرين وتمنى فوز الفريق بالإسكوديتو.

كما أكد أن غولام سيعود أقوى من ذي قبل لأن لديه روح كبيرة من أجل العودة للقمة من جديد.

فقال غزال: “غولام يستحق الكرة الذهبية الجزائرية وإصابته لم تأت في وقتها، لكن الشيء الأكيد أنه سيعود أقوى”.

وأضاف: “وناس هو لاعب بإمكانيات كبيرة، لكن عليه أن ينضج مع فريق كبير وفي دوري صعب أيضا”.

وتابع “كبسولة” حديثه: “في الجزائر نسمي مدينة “نابولي” بالجزائر الصغيرة، ونحب المدينة والفريق”.

وختم كلامه: “أتمنى أن تعيش المدينة فرحة التتويج بلقب الكالتشيو”.