غزال يغادر تربص موناكو ويتجة لخوض تجربة جديدة

غادر الدولي الجزائري رشيد غزال، تربص فريقه موناكو، الجاري حاليا بألمانيا، مؤكدا بذلك قرب رحيله عن النادي نحوى وجهة جديدة.

وجاءت مغادرت رشيد غزال، تربص فريقه، بعد ترسيم التحاق الدولي الروسي غولوفين، بنادي موناكو، الأسبوع الجاري.

وتأكد مهاجم الخضر، من خلال هذه الخطوة التي أقدم عليها فريقه، بأنه أصبح خارج مخططات مدربه ليوناردو جارديم.

ويتجه رشيد غزال، لخوض تجربة جديدة حسب الصحافة الفرنسية، بالنظر للعروض المهمة التي يحضى بها من ناديي ساوثهامبتون، وليستر سيتي.

يذكر أن رشيد غزال عجز عن فرض نفسه في تشكيلة نادي موناكو، خلال موسمه الأول في الفريق، بعد انضمامه إليه صيف 2017.