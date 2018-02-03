أكد مدرب نادي موناكو، ليوناردو جارديم، غياب الدولي الجزائري رشيد غزال، عن مباراتهم المقبلة أمام نادي موناكو لحساب الدوري الفرنسي.

وصرح ليوناردو جارديم، خلال ندوة صحفية خاصة بالمباراة، أن غزال، لازال يعاني من بعض الآلام على مستوى العضلة الخلفية للساق.

وعاد جارديم لجاهزية غزال البدنية أين كشف: “غزال كان ضحية الأشهر الثلاثة التي بقيها دون فريق الصيف الماضي، قبل الإمضاء في موناكو”.

وتابع: “لم يجري التحضيرات الصيفية معنا، إضافة لذلك غاب عن الفريق مرتين لمدة 15 يوما، بسبب إستدعائه للمنتخب الوطني”.

وختم ليوناردو جارديم: “أظن أنه يتحسن مقارنة مع بداية الموسم، فمنذ شهر نوفمبر تدرب بشكل منتظم، وأظهر جاهزية بدنية جيدة”.