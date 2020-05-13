غزال: “كنت أتمنى تمديد عقدي مع ليون لكن..”

عاد الدولي الجزائري رشيد غزال، للحديث عن ناديه السابق أولمبيك ليون، أين كشف الأسباب التي دفعته للمغادرة، بالرغم من أنه كان يريد تمديد عقده مع الفريق.

وصرح رشيد غزال، في حوار عبر “انستغرام”: “كنت أرغب بشدة في البقاء مع نادي ليون، والخروج بعدها من الباب الواسع”.

وأضاف: “كان كل شيء رائع بالنسبة لي، بعد أن تحصلت على مكانتي الأساسية في الفريق، لكن بعدها كل شيء تغير، مع الأسف في كرة القدم الأمور لا تسير كما نريدها”.

وتابع المهاجم الحالي لفيورنتينا الإيطالي: “كل زملائي في الفريق، طريقة تمديد عقودهم كانت بسهولة، لكن اختلف الأمر معي أين وجدت العديد من الصعوبات”.

وأردف رشيد غزال: “قيل أنني ساومت الفريق، وطلبت أعلى راتب، وهذا كله كذب، كل ما طلبته أن يتم تقييمي مثل بقية زملائي، لكن المفاوضات لم تجري بطريقة جيدة”.