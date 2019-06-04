“غزال” يُهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر من أمام الكعبة !!

الرياضة
  • -
  • 0
“غزال” يُهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر من أمام الكعبة !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

هنأ النجم الدولي الجزائري السابق “عبد القادر غزال” الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء.

ونشر “كبسولة” صورة له من داخل الحرم المكي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق لاعب “بارما” الإيطالي السابق الصورة بعبارة:”السلام عليكم، عيد مبروك لكل المسلمين والمسلمات في العالم إن شاء الله”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com