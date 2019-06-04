“غزال” يُهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر من أمام الكعبة !!

هنأ النجم الدولي الجزائري السابق “عبد القادر غزال” الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء.

ونشر “كبسولة” صورة له من داخل الحرم المكي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق لاعب “بارما” الإيطالي السابق الصورة بعبارة:”السلام عليكم، عيد مبروك لكل المسلمين والمسلمات في العالم إن شاء الله”.