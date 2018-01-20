“غضب الصحراء” عملية عسكرية جديدة لحفتر ضد مسلحي دارفور

أفاد بيان للقوات العسكرية الليبية التابعة للجنرال خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية أُطلق عليها “غضب الصحراء”.

وتستهدف العملية مسلحي حزب العدل والمساواة في اقليم “دارفور” غرب السودان.

وأفاد المبروك الغزوي، قائد بالجيش الليبي، أن هذه العملية جاءت بعد مقتل 6 جنود في اشباكات تابعة للكتيبة هناك.

وأضاف، أن الهدف من وراء العملية هو منع الطريق أمام زحف مسلحي حزب المساواة نحو الغرب في السودان.

وتشمل العملية طائرات حربية ودبابات متقدمة، أسفرت إلى حد الأن عن مقتل عناصر من الحزب وتدمير آليات تابعة لها.