كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، أن المجلس لم يستلم بعد كتب مدرسية خالية من البسملة .

في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، قال غلام الله إنه سيتم النظر في مسألة البسملة مع وزارة التربية دون إثارة مشاكل.

وأوضح أنه يعمل مع جميع القطاعات ويوجّه ملاحظاته إن استدعى ذلك الأمر حفاظا على رفعة الجزائر وعلى الهوية الوطنية.

الجزائر لا تملك إحصائيات عن انتشار المسيحية

ذكر غلام الله أنّ المجلس الإسلامي الأعلى، لا يملك إحصائيات دقيقة عن مدى انتشار المسيحية في الجزائر.

وكشف عن وجود حالات فردية في اعتناق المسيحية مثلما هناك مسيحيون يعتنقون الإسلام.

وأشار إلى عدم وجود دراسات اجتماعية أنثروبولوجية بالجزائر لمن ينتقل من الديانة الإسلامية إلى اعتناق المسيحية.

وانتهى إلى القول: “نحن نسعى للحفاظ على وحدة الأسرة والوطن والانتماء”.

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