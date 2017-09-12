غلام الله: “الجزائر وقف للشهداء لا تتجزأ”

اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى “بوعبدالله غلام الله”، اليوم الثلاثاء، بالهامل (المسيلة)، أنّ الجزائر “وقف للشهداء لا تتجزأ ولا توزّع”.

خلال كلمته ضمن احتفالية تكريم المجاهد “عبد الدائم”، أوضح “غلام الله” أنّ الأخير أنجز “مجمع الجهاد” بـ”الهامل” في ولاية مسيلة على حسابه الخاص.

ويضم “مجمع المجاهد” الذي أنشأه المجاهد “عبد الدائم”، متحفا وقاعة للعرض وأخرى للاجتماعات.

ويعد المجاهد “عبد الدائم” نموذجا للوفاء للشهداء الذين يتوقون إلى تحقيق مشروعهم في بناء جزائر مستقلة موحدة وقوية.

وذكر غلام الله بالمناسبة، أنّ المجاهد “عبد الدائم” قد أدى رسالته في التحرير وبعد الاستقلال وأثبت وفاءه لدينه وتراثه وأصالته.

واعتبر “مؤمن القاسمي” شيخ “زاوية الهامل”، أن إسهام المجاهد عبد الدائم في إنجاز هذا الصرح يعد نموذجا لرغبة كتابة التاريخ.

وقال القاسمي: “المجمع يأخذ بعين الاعتبار جانب الانتماء إلى الدين الإسلامي الحنيف والوقف التابع له من زوايا ومرافق دينية وثورية”.

وأضاف: “المجاهد عبد الدائم أسهم في دعم آليات كتابة التاريخ الوطني عامة وتاريخ الجزائر خاصة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المجاهد “عبد الدائم” كُرمّ بوسام الذاكرة الذي تمنحه جمعية مشعل الشهيد للمجاهدين والمؤرخين، للحفاظ على الذاكرة الوطنية.

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