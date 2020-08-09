غلطة سراي يتلقى عرضا لفيغولي من قطر

تلقت إدارة نادي غلطة سراي التركي، عرضا بخصوص لاعبها الدولي الجزاري سفيان فيغولي، من أحد الأندي القطرية الساعية للظفر بخدماته في الميركاتتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “فوتوماك” التركي، أن إدارة غلطة سراي تلقب عرضا بقيمة 5 ملايين أورو، من أجل خدمات فيغولي.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا العرض كان من طرف أحد الفريقين الدحيل، أو السد الذي يحمل ألوانه مهاجم الخضر بغداد بونجاح.

ورغم ارتباطه بعقد مع ناديه غلطة ساي، إلى غاية 2022، يحظ فيغولي باهتمام عديد الأندية، الخليجية، والأوروبية على غرار سمبدوريا.

يذكر أن إدارة غلطة سراي، كانت قررت في وقت سابق بيع عقد سفيان فيغولي الصيف الجاري، قصد تخفيض الأعباء المالية على الفريق.