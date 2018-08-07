غلق الطريق السيار على مستوى خميس الخشنة بداية من الغد

تنطلق بداية من غدا الاربعاء اشغال انجاز الجزء الاول لمحطة الدفع بالطريق السيار بخميس الخشنة في محور الجزائر باتجاه البويرة.

وتدخل هذه الاشغال بيان لمؤسسة “الجزائرية للطرق السيارة” في اطار مواصلة اشغال بمشروع انجاز منشآت واجهزة الاستغلال للطريق السيار.

وعليه سيتم تحويل، مؤقتا، لحركة السير نحو الجزء الجنوبي لمحطة الدفع لخميس خشنة على مسافة 1 كلم.

مع التحريف من 3 اروقة الى 2 اروقة، في الاتجاه الجزائر نحو البويرة.

كما تم وضع نظام للسلامة والامن المروري خاص لذات الغرض مع تواجد نظام للإشارات المؤقتة للأشغال.

وهذا لضمان التنقل الامن لمستعملي الطريق السيار بالمنطقة، ليلا ونهارا.