غلق بيوت الوضوء في كافة مساجد البليدة اليوم بدءا من صلاة العصر

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غلق بيوت الوضوء في كافة مساجد البليدة اليوم بدءا من صلاة العصر
بقلم عبد الرحمن سالمي

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الغلق النهائي لكافة بيوت الوضوء في مساجد ولاية البليدة اليوم بدءا من صلاة العصر.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اونلاين”، فان المفتشية العامة لوزارة الشؤون الدينية قد أعلمت المديرية الولائية للقطاع بالقرار القاضي بغلق بيوت الوضوء في كافة مساجد ولاية البليدة كإجراء احترازي لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وعليه فإن أئمة المساجد سيقومون بإخطار المصلين بالقرار مباشرة بعد الإنتهاء من أداء صلاة الظهر وهو مايعني أن بيوت الوضوء لن تفتح للوضوء بداية من صلاة العصر اليوم.
ويأتي هذا القرار بالموازاة مع قرارات لجنة الافتاء بالوزارة التي اتخذتها خلال اجتماعها أمس لمنع تفشي الفيروس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=790642

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