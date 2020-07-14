غلق سوقين آخرين بعد غلق سوق المغطاة بتيارت

قرر والي ولاية تيارت غلق سوقين آخرين بعد غلق سوق المغطاة للخضر و الفواكه للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 .

و حسب قراري الغلق تلقت النهار اونلاين نسخة منهما فإن القرار يشمل سوق الأثاث القديم بحي السوناتيبا و كذا السوق الجواري للخضر و الفواكه بزوينة ميلود بنفس الحي.

و كان والي الولاية محمد أمين درامشي قد قرر امس قبل ذلك غلق السوق المغطاة للخضر و الفواكه مؤقتا بسبب عدم احترام التدابير الخاصة بالتأطير الصحي ووجود اكتظاظ كبير وسط تساؤلات عن سبب عدم اكتراث فئة واسعة للتدابير الوقائية رغم خطورة الوضع و في السياق نفسه يعرف سوق القليزية الخاص بعرض الأشياء القديمة اكتظاظا كبيرا هو الآخر و لم يراع هؤلاء لادنى التدابير الوقائية مما خلق استياء لدى الجميع.