غلق مكاتب الاقتراع وبدأ عملية الفرز

إنطلقت عملية الفرز مباشرة عقب وغلق مكاتب الاقتراع على مستوى الوطن الإقتراع وهذا على الساعة السابعة .

وقد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي نسبة المشاركة الوطنية حتى الساعة الخامسة مساء

والتي جاءت كالتالي:

نسبة المشاركة الوطنية بلغت 33.06 بالمائة على 17.00

أدرار: نسبة المشاركة بلغت 46.06 بالمائة على 17.00

الأغواط: نسبة المشاركة بلغت 45.73 بالمائة على 17.00

بشار: نسبة المشاركة بلغت 44.64 بالمائة على 17.00

سعيدة: نسبة المشاركة بلغت 42.48 بالمائة على 17.00

قالمة: نسبة المشاركة بلغت 41.19 بالمائة على 17.00

النعامة: نسبة المشاركة بلغت 45.82 بالمائة على 17.00

إليزي: نسبة المشاركة بلغت 41.52 بالمائة على 17.00

تمنراست: نسبة المشاركة بلغت 41 بالمائة على 17.00

تيارت: نسبة المشاركة بلغت 42 بالمائة على 17.00