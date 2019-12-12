غلق مكاتب الاقتراع وبدأ عملية الفرز

إنطلقت عملية الفرز مباشرة عقب وغلق مكاتب الاقتراع على مستوى الوطن الإقتراع وهذا على الساعة السابعة .
وقد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي نسبة المشاركة الوطنية حتى الساعة الخامسة مساء
والتي جاءت كالتالي:
نسبة المشاركة الوطنية بلغت 33.06 بالمائة على 17.00
أدرار: نسبة المشاركة بلغت 46.06 بالمائة على 17.00
الأغواط: نسبة المشاركة بلغت 45.73 بالمائة على 17.00
بشار: نسبة المشاركة بلغت 44.64 بالمائة على 17.00
سعيدة: نسبة المشاركة بلغت 42.48 بالمائة على 17.00
قالمة: نسبة المشاركة بلغت 41.19 بالمائة على 17.00
النعامة: نسبة المشاركة بلغت 45.82 بالمائة على 17.00
إليزي: نسبة المشاركة بلغت 41.52 بالمائة على 17.00
تمنراست: نسبة المشاركة بلغت 41 بالمائة على 17.00
تيارت: نسبة المشاركة بلغت 42 بالمائة على 17.00
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